Одна з кращих шкіл колись багатого і процвітаючого Донецька стала відмінною ілюстрацією того, що собою являє "руський мир"

Кадри зі школи-ліцею №30 в районі мікрорайоні "Текстильник" опублікував канал YouTube-канал DialogUA-завжди online.

На відео можна помітити обсипалися від вогкості стіни приміщення, де навчаються діти, з яких ростуть гриби, більше схожі на вуха. Причому вогкість і гриби є не тільки в коридорі, але і в класі.

"Подивіться, до чого довела російська окупація. Ви ж розумієте, що вони прийшли не будувати, а руйнувати. Висновки робіть самі", – каже чоловічий голос за кадром.

"Знаєте, що таке вчитися в "ДНР"? Це бачити, як зі стін ростуть гриби. Гриби! Це школа, це реально школа. Ось, дивіться, клас, стеля, зі стіни росте ще гриб, ось ще", – додає учень.

"Відмінно. Можна відразу смажити і їсти. Руський мир годує дітей грибами відразу, не відходячи від навчального процесу!!!", "Кличуть СРуський світ, нехай тепер і жеруть ці гриби. І не шкода", "Який пипець! Одна з кращих шкіл міста! Була. Школа-ліцей...", "Це не гриби, це вуха, за вами стежать🎬 🎥 😜 💣", "ось справжнє обличчя Росії. Зберіться, об'єднайтеся, браття-українці, проти цього зла. Як це робить Азербайджан у Карабасі. Ми з вами", "Ну, що сказати? Росіян такими грибами не здивувати. У них це нормально для 95% хоч шкіл, хоч лікарень і поліклінік, дитячих садків та ін... Це – руський мир. Це плата за "щастя "говорити тільки по-російськи і носити "дідів на палиці"....", "Окупанти після себе залишають розруху і злидні: подивіться на розруху після вірмен у Карабасі і Донбас з райським світом!!", "Самі не можуть й іншим не дають", – пишуть користувачі під відео.

Раніше ми писали про те, що в "ДНР" командирам на фронті дозволили карати бойовиків за дезертирство і порушення дисципліни прямо на місці, аж до розстрілу.

Нагадаємо, Ходаковський заговорив про повернення "Л/ДНР" до складу України і про виселення частини українців до Польщі.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за "незалежний" Донбас.

Також Politeka писала, що у "ДНР" почався масовий відтік кадрів, окупанти в паніці.