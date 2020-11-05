Азербайджанські військові захопили цілий арсенал техніки і зброї, залишений на полі бою вірменською армією в Нагірному Карабасі

Кадрами трофеїв на офіційному сайті поділилося Міністерство оборони Азербайджану, передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

Як можна розглянути на записі, вірмени залишили танки, бронетранспортери, а також величезну кількість зброї і снарядів. Причому більшість техніки – в робочому стані.

За інформацією відомства, військові залишили все під час втечі.

Раніше прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що диверсійні групи противника вже проникли на деякі ділянки ключової траси Шуша-Бендзор.

На думку екс-ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна, поява азербайджанців на ключовій ділянці красномовно говорить про те, що Вірменія втрачає контроль на даному напрямку.

"Війська перерізали дорогу Лачин-Шуша. Чи вдасться вірменам її розблокувати чи ні – безумовно сказати, звичайно ж, не візьмуся, хоча сам схиляюся до негативної відповіді", - написав він у соцмережі.

Днем раніше війська Вірменії обстріляли з артилерії азербайджанське місто Тертер, і вже через кілька годин втратили сьомий за рахунком штурмовик Су-27.

Ми також писали про те, що Азербайджан вийшов на ближні підступи до Шуші, і якщо місто буде взято, Карабах, фактично, буде втрачено для Пашиняна. Але, навіть розуміючи, що війна програна, армія Вірменії продовжує боротися з вражаючою завзятістю, чинячи опір.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, як будуть вводити війська в Карабах.

Як писала Politeka, "добровольців" Донбасу вирішили відправити в Нагірний Карабах.

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