Колишній український футболіст московського "Локомотива" і київського "Динамо" Тарас Михалик заговорив про патріотизм
Зокрема, він прокоментував той факт, що Ярослав Ракицький не співав гімн, а Денис Гармаш і Артем Мілевський не тримали руку на серці перед матчами збірної України на Євро-2012.
Про це пише видання Динамо Київ від Шурика.
Він вважає, що краще мовчки робити, ніж щосили кричати про свій патріотизм. За його словами, патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серці і вишиванці.
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"Якщо до Верховної Ради всі приходять у вишиванках, це ж не означає, що всі депутати патріоти. Хтось співає, хтось не співає - це справа кожного. Може хтось соромиться, інший в ту хвилину переживає якісь свої хвилюючі моменти, третій зосереджений на грі. Патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серці і вишиванці. Є люди, які тихо і мовчки роблять більше, ніж ті, хто постійно кричить про це і піариться",- заявив Михалик.
Також раніше повідомлялося, що чемпіон світу 2005 року з кікбоксингу Павло Журавльов розповів, як Росія обманула Україну в Криму.
Так, він згадав, як Росія обманула Україну в Криму під час окупації 2014 року. Він також додав, що Крим зрадив Україну через постійні агітації російської влади.
Нагадаємо, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.
Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму відкрито назвав РФ агресором.
Також Politeka писала, що кікбоксер обставив Ломаченка патріотичним відео.