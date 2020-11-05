Бывший украинский футболист московского "Локомотива" и киевского "Динамо" Тарас Михалик заговорил о патриотизме

В частности, он прокомментировал тот факт, что Ярослав Ракицкий не пел гимн, а Денис Гармаш и Артем Милевский не держали руку на серце перед матчами сборной Украины на Евро-2012.

Об этом пишет издание Динамо Киев от Шурика.

Он считает, что лучше молча делать, чем вовсю кричать о своем патриотизме. По его словам, патриотизм заключается не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке.

"Если в Верховную Раду все приходят в вышиванках, это же не означает, что все депутаты патриоты. Кто-то поет, кто-то не поет – это дело каждого. Может кто-то стесняется, другой в ту минуту переживает какие-то свои волнительные моменты, третий сосредоточен на игре. Патриотизм заключается не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке. Есть люди, которые тихо и молча делают больше, чем те, кто постоянно кричит об этом и пиарится", – заявил Михалик.

Также ранее сообщалось, что чемпион мира 2005 года по кикбоксингу Павел Журавлев рассказал, как Россия обманула Украину в Крыму.

Так, он вспомнил, как Россия обманула Украину в Крыму во время оккупации 2014 года. Он также добавил, что Крым предал Украину из-за постоянных агитаций российской власти.

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.

Также Politeka писала, что кикбоксер уделал Ломаченко патриотическим видео.