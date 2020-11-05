Конфлікт в Нагірному Карабасі, судячи з останніх зведень, близький до свого завершення
Чергове тому підтвердження– проникнення азербайджанської диверсійно-розвідувальної групи на головну транспортну артерію Вірменії з Карабахом, дорогу Шуша-Бендзор, пише "Діалог.UA".
Азербайджан підійшов впритул до цієї дороги і, ймовірно, вже взяв її під свій вогневий контроль.
Напередодні ввечері прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що диверсійні групи противника вже проникли на деякі ділянки ключової траси.
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Пізніше вона оприлюднила інформацію про те, що ворожа ДРГ була знищена в ході спецоперації "Гербагер".
Однак навіть такий "успіх" особливо на становище Вірменії не вплинув. Воно залишається досить незавидним.
Так, на думку екс-ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна, поява азербайджанців на ключовій ділянці красномовно говорить про те, що Вірменія втрачає контроль на даному напрямку.
"Війська перерізали дорогу Лачин-Шуша. Вдасться вірменам її розблокувати чи ні – безумовно сказати, звичайно ж, не візьмуся, хоча сам схиляюся до негативної відповіді", – написав він у соцмережі.
За повідомленнями ЗМІ, "глава" Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян втік до Єревану, і Вірменія вже де-факто визнала капітуляцію.
Як відомо, буквально вчора влада Вірменії погрожувала нанести контрудар по Азербайджану у відповідь на наступ в Карабасі. Потім від погроз вони перейшли до справи, обстрілявши місто Тертер і його околиці.
У свою чергу ЗС Азербайджану збили сьомий за рахунком штурмовик ВПС Вірменії.
Нагадаємо, у Кремлі повідомили, як будуть вводити війська в Карабах.
Як писала Politeka, "добровольців" Донбасу вирішили відправити в Нагірний Карабах.
Також Politeka повідомляла, що у Москви з'явився "привід" для вторгнення, Захарова зробила заяву.