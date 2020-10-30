Епідемія китайського вірусу накрила Польщу з головою, і зараз там спостерігається гостра нестача медиків

У зв'язку з цим Варшава навіть налаштувалася істотно спростити процедуру легалізації лікарів і медсестер з-за меж Євросоюзу, передає "Сніданок з 1+1". Йдеться про такі країни як Україна, Білорусь і Молдова.

25-річний Анатолій Лякішев з Нікополя в Україні працював на "швидкій" і в реанімації. При графіку "доба через добу" його зарплата разом з усіма доплатами, позаурочними і добовими не перевищувала 4,5 тисяч гривень.

Зрештою він забрав дружину і трирічного сина і переїхав до Варшави, де працює сімейним лікарем. При цьому, каже він, зараз за свою роботу він отримує до тисячі доларів. У майбутньому доктор хоче відкрити власну приватну клініку й укомплектувати штат українськими медиками.

"Якщо виїжджають багато, то скоро не залишиться кому працювати. Це буде не просто колапс, а апокаліпсис в Україні", – констатує Анатолій.

Як зазначають журналісти, офіційно стати на роботу в Польщі українському медику зараз непросто. Для цього потрібно близько п'яти тисяч євро і найскладніше – підтвердити там свій український диплом. На це може піти від року до двох, проте в результаті виграє і лікар, і клініка в Польщі, яка його прийме на роботу.

У докоронавірусну епоху черга до польських лікарів вузької спеціалізації могла бути і по півроку, що говорить про гостру нестачу медиків. Коли ж почалася пандемія, багато фахівців узагалі кинули роботу або ж поїхали за більш високими зарплатами до Німеччини, Великобританії, Франції та Швеції.

Більше половини медсестер у Польщі – пенсійного віку.

Ці фактори і спонукали владу задуматися про те, щоб спростити працевлаштування медиків не з країн ЄС. Там навіть готові не вимагати від лікарів-іноземців підтвердження диплома. Досить буде лише завірити його у польського консула, мати три роки стажу і знати польську мову.

Такі заходи призведуть до того, що тисячі українських лікарів кинуться в сусідню країну на роботу.

У МОЗ про проблему знають і планують утримувати медиків від виїзду підвищенням зарплат.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила, що до бюджету на наступний рік зарплату медикам планують закласти на рівні 20 тисяч гривень. Але все залежить від того, який бюджет буде ухвалений Верховною Радою.

"У поляків заробітна плата стартує приблизно з 10 тисяч злотих. На наші гроші це 70 тисяч гривень. Тобто ви розумієте, наскільки ми не конкурентні?" ,– прокоментувала чиновниця.

Нагадаємо, президенту Польщі поставили важкий діагноз після візиту в Україну.

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