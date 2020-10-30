Эпидемия китайского вируса накрыла Польшу с головой, и сейчас там наблюдается острая нехватка медиков

В связи с этим Варшава даже настроилась существенно упростить процедуру легализации врачей и медсестер из-за пределов Евросоюза, передает «Сніданок з 1+1». Речь идет о таких странах как Украина, Беларусь и Молдова.

25-летний Анатолий Лякишев из Никополя в Украине работал на «скорой» и в реанимации. При графике «сутки через сутки» его зарплата вместе со всеми доплатами, внеурочными и суточными не превышала 4,5 тысяч гривен.

В результате он забрал жену и трехлетнего сына и переехал в Варшаву, где работает семейным врачом. При этом, говорит он, сейчас за свою работу он получает до тысячи долларов. В будущем доктор хочет открыть собственную частную клинику и укомплектовать штат украинскими медиками.

«Если уезжают многие, то скоро не останется кому работать. Это будет не просто коллапс, а апокалипсис в Украине», – констатирует Анатолий.

Как отмечают журналисты, официально стать на работу в Польше украинскому медику сейчас непросто. Для этого надо около пяти тысяч евро и самое сложное – подтвердить там свой украинский диплом. На это может пойти от года до двух, однако в результате выиграет и врач, и клиника в Польше, которая его примет на работу.

В докоронавирусную эпоху очередь к польским врачам узкой специализации могла быть и по полгода, что говорит об острой нехватке медиков. Когда же началась пандемия, многие специалисты бросили работу или же уехали за более высокими зарплатами в Германию, Великобританию, Францию и Швецию.

Более половины медсестер в Польше – пенсионного возраста.

Эти факторы и побудили власть задуматься о том, чтобы упростить трудоустройство медиков не из стран ЕС. Там даже готовы не требовать от врачей-иностранцев подтверждения диплома. Достаточно будет лишь заверить его у польского консула, иметь три года стажа и знать польский язык.

Такие меры приведут к тому, что тысячи украинских врачей ринутся в соседнюю страну на работу.

В Минздраве о проблеме знают и планируют удерживать медиков повышением зарплат.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила, что в бюджет на следующий год зарплату медикам планируют заложить на уровне 20 тысяч гривен. Но все зависит от того, какой бюджет будет принят Верховной Радой.

«У поляков заработная плата стартует приблизительно с 10 тысяч злотых. На наши деньги это 70 тысяч гривен. То есть вы понимаете, насколько мы не конкурентны?», – прокомментировала чиновница.

Напомним, президенту Польши поставили тяжелый диагноз после визита в Украину.

Как сообщала Politeka, построенный к Евро-2012 стадион превратят в госпиталь.

Также Politeka писала, что в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.