У Кремлі розповіли, за яких умов будуть вводити своїх "миротворців" у Нагірний Карабах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "РІА Новини".

Так, прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російські "миротворці" можуть бути розміщені в зоні конфлікту на території Нагірного Карабаху виключно за згодою обох сторін конфлікту - Вірменії і Азербайджана.

"Будь-які миротворці вводяться в зону конфлікту виключно за згодою обох сторін", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на уточнення, що від Азербайджана згоди на це поки що немає, і на питання про те, чи залишиться незмінною позиція Кремля щодо того, що РФ готова ввести миротворців, якщо обидві сторони конфлікту будуть згодні, Пєсков заявив, що не слід "пускатися в якісь евентуальні міркування".

"Я б обмежився тим, що я вам сказав", - наголосив спікер Кремля.

Раніше повідомлялось, що глава вірменського уряду Нікол Пашинян заявив, що Вірменія готова обговорити питання введення миротворців на територію Нагірного Карабаху. Так, за його словами, "компромісом" в цьому питанні можуть стати російські "миротворці".

Нагадаємо, Туреччина й Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі: ринок повністю втрачено.

Також Politeka повідомляла, що у Москви з'явився "привід" для вторгнення, Захарова зробила заяву.