Переді мною бабуся, яка хоче перейти дорогу. Переповзти. У неї ампутовані кінцівки. Далі підходить якийсь хлопець, каже, що допоможе. Я перекриваю дорогу, щоб зупинити потік машин. Мені складно описати емоції від побаченого", - розповів чоловік.

В результаті він не зміг просто так виїхати, а пішов до неї, щоб запропонувати їй допомогу.

"Довго тягнути не буду - у неї є інвалідний візок, але вона стоїть вдома, тому що їм неможливо самому виїхати на вулицю. І так 3 роки. Все, що вона попросила - це продукти", - підсумував Віталій.