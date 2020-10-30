В Івано-Франківську бабуся без ніг змушена переповзати через дорогу, щоб купити продукти
Як передає Politeka.net, кричущу історію розповів місцевий житель Віталій Петрик на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, стареньку він побачив, що старенька повзла через дорогу.
"Відразу зупинився. Вибіг з машини, підійшов запитати що сталося. Далі шок.
Переді мною бабуся, яка хоче перейти дорогу. Переповзти. У неї ампутовані кінцівки. Далі підходить якийсь хлопець, каже, що допоможе. Я перекриваю дорогу, щоб зупинити потік машин. Мені складно описати емоції від побаченого", - розповів чоловік.
В результаті він не зміг просто так виїхати, а пішов до неї, щоб запропонувати їй допомогу.
"Довго тягнути не буду - у неї є інвалідний візок, але вона стоїть вдома, тому що їм неможливо самому виїхати на вулицю. І так 3 роки. Все, що вона попросила - це продукти", - підсумував Віталій.
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Вона все своє життя прожила в Києві, в трикімнатній квартирі в одному з багатоповерхових будинків. Тепер жінка спить на вулиці, а їсть тільки те, що дають їй сусіди.
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