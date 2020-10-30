Передо мной бабушка, которая хочет перейти дорогу. Переползти. У нее ампутированы конечности. Дальше подходит какой-то парень, говорит, что поможет. Я перекрываю дорогу, чтобы остановить поток машин. Мне сложно описать эмоции от увиденного", - рассказал мужчина.

В результате он не смог просто так уехать, а пошел к ней, чтобы предложить ей помощь.

"Долго тянуть не буду - у нее есть инвалидная коляска, но она стоит дома, потому что им невозможно самому выехать на улицу. И так 3 года. Все, что она попросила - это продукты", - подытожил Виталий.