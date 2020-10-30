В Ивано-Франковске бабушка без ног вынуждена переползать через дорогу, чтобы купить продукты
Как передает Politeka.net, вопиющую историю рассказал местный житель Виталий Петрик на своей странице в Facebook.
По его словам, старушку он увидел, что старушка ползла через дорогу.
"Сразу остановился. Выбежал из машины, подошел спросить что произошло. Дальше шок.
Передо мной бабушка, которая хочет перейти дорогу. Переползти. У нее ампутированы конечности. Дальше подходит какой-то парень, говорит, что поможет. Я перекрываю дорогу, чтобы остановить поток машин. Мне сложно описать эмоции от увиденного", - рассказал мужчина.
В результате он не смог просто так уехать, а пошел к ней, чтобы предложить ей помощь.
"Долго тянуть не буду - у нее есть инвалидная коляска, но она стоит дома, потому что им невозможно самому выехать на улицу. И так 3 года. Все, что она попросила - это продукты", - подытожил Виталий.
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