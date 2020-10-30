В Нагірному Карабасі знищена РСЗВ "Смерч" вірменських військових, з якої було обстріляно місто Барда і загинули мирні жителі

Про успішну операцію своєї армії Міністерство оборни Азербайджану відзвітувало на офіційному сайті, опублікувавши відео знищення системи точним ударом безпілотника, передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Ракетна система залпового вогню була ліквідована 29 жовтня о 15:18.

Як відомо, 28 жовтня вірменські військові накрили вогнем інфраструктуру Барди і місця скупчення людей біля великих торгових об'єктів. В результаті обстрілу загинуло кілька десятків мирних жителів, понад 60 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв запросив представників міжнародних правозахисних організацій Human Right Watch і Amnesty International приїхати в місто і засвідчити руйнування.

"Це були ні в чому не винні мирні люди. Вірменія використовувала касетні ракети"Смерч". Ми запрошуємо подивитися на місце злочину", – заявив він.

У свою чергу Вірменія спростувала всі звинувачення в причетності до обстрілу.

Тим часом Азербайджан продовжує успішне звільнення окупованих територій. Під контроль Алієва перейшли Лачин і Лачинський коридор, по якому в Карабах з Вірменії йшла зброя і провіант, а тепер армія Азербайджану впритул наблизилася до міста Шуші.

"Президент" НКР Араїк Арутюнян закликав усіх дати відсіч противнику, оскільки якщо він заволодіє Шуші, то отримає перемогу в цій війні.

Нагадаємо, "добровольців" Донбасу вирішили відправити в Нагірний Карабах.

Як писала Politeka, президент Азербайджану порівняв вірменську армію зі щурами

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