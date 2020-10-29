Схоже, найманцям, які нудьгують в період перемир'я на сході України, дуже скоро знайдуть нове застосування

31 жовтня відбудеться з'їзд так званого "Союзу добровольців Донбасу", де обговорять питання відправки російських добровольців "на допомогу Арцаху", тобто в Нагірний Карабах.

Про це у своєму телеграм-каналі WarGonzo повідомив відомий кремлівський пропагандист Семен Пегов.

"Також відзначимо, що відкриють з'їзд екс-помічник президента РФ Владислав Сурков і глава СДД Олександр Бородай. За інформацією проекту @wargonzo, на заході також буде заявлено про створення нової політичної організації. Найімовірніше ця подія ознаменує повернення Суркова у велику політику", – йдеться в публікації.

На пост пропагандиста відреагував блогер Necro Mancer.

"Відмінна думка, як на мене: чим більше добровольців, тим менше добровольців", – написав він у Twitter.

"Те, що даунбасівське ла*но Кремлю живим не потрібно, ясно стало ще в 2014. Їх направляють і будуть направляти в різні гарячі точки світу, щоб вони там і подохли. Побажаємо азербайджанським братам твердої руки і влучного ока", – відповів у коментарі користувач під ніком Впертий.

Раніше ми писали про те, що бійці ПВК "Вагнер" заявили про готовність "допомогти" вірменам в Нагірному Карабасі. Зроблять вони це, як тільки надійде відповідний сигнал, і битися будуть на боці Вірменії, оскільки з боку Азербайджану вже є бойовики, які "прибули з Сирії".

Нагадаємо, Туреччина й Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі: ринок повністю втрачено.

Як писала Politeka, глава Міноборони Естонії прямим текстом назвав Росію агресором.

Також Politeka повідомляла, що у Москви з'явився "привід" для вторгнення, Захарова зробила заяву.