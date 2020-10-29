Вчені з Університету Еморі провели нове дослідження в області коронавірусу



Зокрема, нове дослідження припускає, що імунні клітини, які вижили після коронавірусу розвивають в спробі боротися з інфекцією, можуть активувати деякі з них і атакувати здорові тканини, писати Daily Mail.

Вчені підозрюють, що нецільові атаки цих шахрайських імунних клітин можуть бути винуватцем зберігаються симптомів COVID-19, які відчувають люди після одужання. Так звані "аутоантитіла" схожі на аутоімунні реакції, що спостерігаються при таких захворюваннях, як вовчак, деякі форми гепатиту і ревматоїдного артриту.

Відзначається, що деякі люди,які перехворіли коронавірусом через кілька місяців після того, як позбулися вірусу, періодично задихаються.

У інших спостерігається виснаження, шкірний висип або діарея. Тобто коронавірус може бути невиліковний до кінця, адже організм починає атакувати сам себе після видужання.

Також раніше повідомлялося, що провідні країни ЄС вводять новий жорсткий карантин через збільшення кількості заражених на коронавірус.

Нові обмежувальні заходи через коронавірус вводяться у Франції, Німеччині та Литві.

Експерти також рекомендують ввести в Україні новий жорсткий карантин, щоб зупинити стрімке поширення китайського вірусу, але влада України цього не робить.

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