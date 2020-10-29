Ученые из Университета Эмори провели новое исследование в области коронавируса



В частности, новое исследование предполагает, что иммунные клетки, которые выжившие после коронавируса развивают в попытке бороться с инфекцией, могут активировать некоторые из них и атаковать здоровые ткани, пишет Daily Mail.

Ученые подозревают, что нецелевые атаки этих мошеннических иммунных клеток могут быть виновником сохраняющихся симптомов COVID-19, которые ощущают люди после выздоровления. Так называемые "аутоантитела" похожи на аутоиммунные реакции, наблюдаемые при таких заболеваниях, как волчанка, некоторые формы гепатита и ревматоидного артрита.

Отмечается, что некоторые люди, переболевшие коронавирусом, через несколько месяцев после того, как избавились от вируса, периодически задыхаются.

У других наблюдается истощение, кожная сыпь или диарея. То есть коронавирус может быть неизлечим до конца, ведь организм начинает атаковать сам себя после якобы излечения.

Также ранее сообщалось, что ведущие страны ЕС вводят новый жесткий карантин из-за увеличения количества зараженных на коронавирус.

Новые ограничительные меры вводятся во Франции, Германии и Литве.

Эксперты также рекомендуют ввести в Украине новый жесткий карантин, чтобы остановить стремительное распространение китайского вируса.

Напомним, Минздрав предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

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