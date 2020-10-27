Доктор Євген Комаровський висловився про оточення президента Володимира Зеленського

Комаровський нагадав, що ще до виборів і йому пропонували вступити в команду президента.

"Напевно поруч з Володимиром Олександровичем з'явилися люди, до яких він прислухається. Я-то не можу бути поруч, я в Харкові живу. Що вони говорили про мене? Я не знаю. Про мене все життя говорять гидоти. Про те, що я шарлатан, що я шоумен, що я повбивав купу дітей у своєму житті і з'їв їх..."- розповів Комаровський в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Комаровський підкреслив, що його розчарували ті люди, які знаходяться біля президента.



Він зазначив, що найбільше розчарування викликають люди, які оточують президента.



"У мене зараз весь час відчуття агонії. Агонії держави! Коли реально круті люди, професіонали на хрін нікому не потрібні, а якась шантрапа бігає навколо президента... Ні-ні, я не буду [називати прізвища], але шантрапа бігає навколо президента! Люди без освіти, без інтелекту, які взагалі ні хрону не розуміють в елементарному", - зазначив доктор.

Раніше, дитячий лікар і телеведучий Євген Комаровський попередив українців про нове погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

За його прогнозами, різке зростання захворюваності відбудеться, швидше за все, з середини жовтня – з початком опалювального сезону.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, як підвищити імунітет: про це повинен знати кожен.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин.

Також Politeka писала, що Комаровський попередив українців про наслідки епідемії.