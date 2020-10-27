Українська письменниця Оксана Забужко висловилася про місцеві вибори

Зокрема, вона висловила думку, що використання в бюлетенях на місцевих виборах трафаретів цифр радянського зразка не є випадковим.

Своїми спостереженнями вона поділилася на особистій сторінці в Facebook.

Вона підкреслила, що такі ж позначення досі використовуються тільки в сусідній країні-агресорі Росії.

До роздумів Забужко підштовхнув пост на сторінці Facebook письменника Антона Санченка, яким вона поділилася.

"Про те, які викопні зубри пишуть нам закони, найкраще говорять новації з поштовими індексами в бюлетенях, які вже років десять-двадцять не використовуються на самій пошті",- зазначив він.

Письменниця погодилася з цим твердженням і додала, що у неї на виборчій дільниці також відразу виникли асоціації з радянським минулим.

"Теж здивувалася через тих "ретро" - циферок в бюлетені, відчувши себе back in the USSR. Але підозрюю, що справа не в " копалин зубрах": це сучасний стандарт "Пошти Росії"!!! У РФ такі зразки написання цифр друкують на конвертах. Пацани просто "малехо обізналися" країною, для якої знімають це кіно. Власне, на таких дрібницях і палиться агентура"– написала Забужко.