Украинская писательница Оксана Забужко высказалась о местных выборах
В частности, она выразила мнение, что использование в бюллетенях на местных выборах трафаретов цифр советского образца не является случайным.
Своими наблюдениями она поделилась на личной странице в Facebook.
Она подчеркнула, что такие же обозначения до сих пор используются только в соседней стране-агрессоре – России.
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К размышлениям Забужко подтолкнул пост на странице Facebook писателя Антона Санченко, которым она поделилась.
"О том, какие ископаемые зубры пишут нам законы, лучше всего говорят новации с почтовыми индексами в бюллетенях, которые уже лет десять-двадцать не используются на самой почте", – отметил он.
Писательница согласилась с этим утверждением и добавила, что у нее на избирательном участке также сразу возникли ассоциации с советским прошлым.
"Тоже удивилась из-за тех "ретро"-циферок в бюллетене, почувствовав себя back in the USSR. Но подозреваю, что дело не в "ископаемых зубрах": это современный стандарт "Почты России"!!! В РФ такие образцы написания цифр печатают на конвертах. Пацаны просто "малехо обознались" страной, для которой снимают это кино. Собственно, на таких мелочах и палится агентура", – написала Забужко.
Напомним, Оксана Забужко заявила, если РФ удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа.Как сообщала Politeka, Оксана Забужко заявила, что Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии.