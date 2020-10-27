Украинская писательница Оксана Забужко высказалась о местных выборах

В частности, она выразила мнение, что использование в бюллетенях на местных выборах трафаретов цифр советского образца не является случайным.

Своими наблюдениями она поделилась на личной странице в Facebook.

Она подчеркнула, что такие же обозначения до сих пор используются только в соседней стране-агрессоре – России.

К размышлениям Забужко подтолкнул пост на странице Facebook писателя Антона Санченко, которым она поделилась.

"О том, какие ископаемые зубры пишут нам законы, лучше всего говорят новации с почтовыми индексами в бюллетенях, которые уже лет десять-двадцать не используются на самой почте", – отметил он.

Писательница согласилась с этим утверждением и добавила, что у нее на избирательном участке также сразу возникли ассоциации с советским прошлым.

"Тоже удивилась из-за тех "ретро"-циферок в бюллетене, почувствовав себя back in the USSR. Но подозреваю, что дело не в "ископаемых зубрах": это современный стандарт "Почты России"!!! В РФ такие образцы написания цифр печатают на конвертах. Пацаны просто "малехо обознались" страной, для которой снимают это кино. Собственно, на таких мелочах и палится агентура", – написала Забужко.