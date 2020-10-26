Український захисник Микола зізнався, як потрапив на строкову службу

Як повідомляє Politeka.net, прес штаб ООС на сторінці у Facebook навів історію одного із захисників України - Миколи.

У 2013 році, Микола вступив до гірничого технікуму, що в Донецьку. Повчитися практично не встиг, адже навесні 2014-го місто почали заполоняти проросійські тітушки, агенти ФСБ РФ, провокатори, почалися захоплення адмінустанов. Незабаром рідне місто повністю захопили проросійські бойовики.

Через це під кінець першого курсу хлопець забрав документи з Донецького навчального закладу, виїхав на підконтрольну Україні територію і разом з кращим товаришем пішов служити строкову службу.

Воїн згадує, що на строкову службу їх забрали в один день. Разом пройшли підготовку в навчальному центрі в Старичах на Львівщині. В один день їх розподіляли по бригадах. Правда, на цьому етапі друзів розділили. Микола потрапив до окремої механізованої бригади, а його товариш – в окрему бригаду морської піхоти.



Обидва вирішили підписати контракти і почати будувати військову кар'єру. Ось тільки Микола почав все більше замислюватися, в якому підрозділі воліє продовжити військову службу.

"У бригаді-хороший, злагоджений колектив, бойова підготовка на рівні... Але коли товариш приїхав додому в береті, а я – у звичайній шапці. Мабуть, це і стало вирішальним моментом",- жартома коментує боєць.

Зараз кращі друзі обидва служать в морській піхоті. В одній бригаді, батальйоні, роті, взводі, відділенні. Пліч-о-пліч воюють, разом навчаються, у вільний час грають у футбол. Микола каже, що вдячний товаришеві за те, що переконав йти на контракт до морської піхоти. Це саме те, чого прагнув. Зараз чоловік планує пройти школу сержантів, стати молодшим командиром, паралельно з цим він повернувся до навчання в університеті. Він додав, що вони з другом ні секунди не шкодують про зроблений вибір.

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