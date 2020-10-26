Украинский защитник Николай признался, как попал на срочную службу
Как сообщает Politeka.net, пресс штаб ООС на странице в Facebook привел историю одного из защитников Украины - Николая.
В 2013 году, Николай поступил в горный техникум, что в Донецке. Поучиться практически не успел, ведь весной 2014-го город начали заполонять пророссийские титушки, агенты ФСБ РФ, провокаторы, начались захваты админучреждений. Вскоре родной город полностью захватили пророссийские боевики.
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Воин вспоминает, что на срочную службу их забрали в один день. Вместе прошли подготовку в учебном центре в Старичах на Львовщине. В один день их распределяли по бригадам. Правда, на этом этапе друзей разделили. Николай попал к отдельной механизированной бригады, а его товарищ – в отдельную бригаду морской пехоты.
Оба решили подписать контракты и начать строить военную карьеру. Вот только Николай начал все больше задумываться, в каком подразделении предпочитает продолжить военную службу.
"В бригаде – хороший, слаженный коллектив, боевая подготовка на уровне... Но когда товарищ приехал домой в берете, а я – в обычной шапке. Видимо, это и стало решающим моментом", – в шутку комментирует боец.
Сейчас лучшие друзья оба служат в морской пехоте. В одной бригаде, батальоне, роте, взводе, отделении. Бок о бок воюют, вместе учатся, в свободное время играют в футбол. Николай говорит, что благодарен товарищу за то, что убедил идти на контракт к морской пехоте. Это именно то, к чему стремился. Сейчас мужчина планирует пройти школу сержантов, стать младшим командиром, паралельно с этим он вернулся к учебе в университете. Он добавил, что они с другом ни секунды не жалеют о сделанном выборе.
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