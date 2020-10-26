На виборах в Чернігові український виборець вирішив "проголосувати" за президента країни-агресора Володимира Путіна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відповідний допис у соцмережі.

Так, місцевий депутат Ігор Полуян розповів, що у Чернігові виборець зіпсував бюлетень, вписавши в нього російську партію і президента РФ Володимира Путіна.

"Я впевнений, ви такого ще не бачили. У мене на ділянці голосують за Путіна і партію "Єдина Росія", - написав він і прикріпив відповідне фото.

На світлині можна побачити, що у самому низу списку політичних партій виборець вписав від руки російську партію "Єдина Росія" і "кандидата" від неї - Володимира Путіна, навпроти яких і поставив галочку.

У коментарях до новини українці висловили обурення таким вчинком виборця, ододнак були і ті, хто заявив, що люди можуть таким чином висловлювати невдоволення свавіллям, що відбувається в Україні.

"Даремно гнівайтесь на людину, просто крик душі. Дістало свавілля в Україні. Ось і пише, не думаючи", "Чемодан, вокзал, додому", "Причому тут Росія і Путін?! Вибираємо місцеву владу, що Путін в Чернігові балотується в місцеве самоврядування? Що в головах у цих людей?! Маразм міцнішає і цементується!", "Ці вибори взагалі нагадують циркову виставу!", " Господи, скільки ще в Україні цієї швалі рашистської", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, місцеві вибори проходять зі скандалами, що діється на дільницях: "за кожен голос обіцяли по…".

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