На выборах в Чернигове украинский избиратель решил "проголосовать" за президента страны-агрессора Владимира Путина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на соответствующее сообщение в соцсети.

Так, местный депутат Игорь Полуян рассказал, что в Чернигове избиратель испортил бюллетень, вписав в него российскую партию и президента РФ Владимира Путина.

"Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия", - написал он и прикрепил соответствующее фото.

На фото можно увидеть, что в самом низу списка политических партий избиратель вписал от руки российскую партию "Единая Россия" и "кандидата" от нее - Владимира Путина, напротив которых и поставил галочку.

В комментариях к новости украинцы выразили возмущение таким поступком избирателя, ододнак были и те, кто заявил, что люди могут таким образом выражать недовольство беспределом, который происходит в Украине.

"Зря сердитесь на человека, просто крик души. Достал беспредел в Украине. Вот и пишет, не думая", "Чемодан, вокзал, домой", "Причем тут Россия и Путин?! Выбираем местную власть, что Путин в Чернигове баллотируется в местное самоуправление? Что в головах у этих людей?! Маразм крепчает и цементируется!", "Эти выборы вообще напоминают цирковое представление!", "Господи, сколько еще в Украине этой швали рашистской", - пишут в комментариях.

Напомним, местные выборы проходят со скандалами, что творится на участках: "за каждый голос обещали по...".

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