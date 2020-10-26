Одіозний російський політик Володимир Жириновський лякає жителів Білорусі масовими підпалами і появою снайперів на вулицях

Зокрема, в ефірі "60 хвилин" він заявив, що як тільки закінчиться термін ультиматуму, оголошеного білоруським опозиційним політиком Світланою Тихановською, в Білорусі почнеться хаос, повідомляє Діалог.

Жириновський також звинуватив Тихановську в держзраді через її заклики до страйку, якщо Олександр Лукашенко до 25 жовтня не піде у відставку і не звільнить всіх політв'язнів.

У звичайній для себе манері російський політик заявив, що Тихановську Захід нібито використовує для впливу на Білорусь з метою змусити країну відмовитися від самостійної зовнішньої політики.

"Це призведе до того, що може початися громадянська війна, яка буде найжорстокішою", – вважає лідер ЛДПР.

Скандальний Жириновський також заявив, що на вулицях Білорусі почнуться масові підпали і варто очікувати появу снайперів.

Крім того, він закликав вивезти колишнього кандидата в президенти Білорусі Світлану Тихановську з Литви і провести над нею показову страту.

"Вона ж сидить там, у Вільнюсі? Її викрасти з готелю і привезти в Мінськ, і трибунал! І потрібно повісити в центрі Мінська, щоб всі бачили. Як Столипін вішав! Якась стервозна молодичка! Подивіться на це мерзенне обличчя! Це відьма! Це чудовисько!"- сказав він.

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