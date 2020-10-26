Одиозный российский политик Владимир Жириновский пугает жителей Беларуси массовыми поджогами и появлением снайперов на улицах

В частности, в эфире "60 минут" он заявил, что как только истечет срок ультиматума, объявленного белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской, в Беларуси начнется хаос, сообщает Диалог.

Жириновский также обвинил Тихановскую в госизмене из-за ее призывов к забастовке, если Александр Лукашенко до 25 октября не уйдет в отставку и не освободит всех политзаключенных.

В обычной для себя манере российский политик заявил, что Тихановскую Запад якобы использует для влияния на Беларусь с целью заставить страну отказаться от самостоятельной внешней политики.

"Это приведет к тому, что может начаться гражданская война, которая самая жестокая", – считает лидер ЛДПР.

Скандальный Жириновский также заявил, что на улицах Беларуси начнутся массовые поджоги и стоит ожидать появление снайперов.

Кроме того, он призвал вывезти бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую из Литвы и провести над ней показательную казнь.

"Она же сидит там, в Вильнюсе? Ее выкрасть из гостиницы и привезти в Минск, и трибунал! И надо повесить в центре Минска, чтобы все видели. Как Столыпин вешал! Какая-то стервозная бабенка! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это ведьма! Это чудовище!" — сказал он.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.