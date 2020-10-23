В Україні заборонили ввезення книг з Росії
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
"Держкомтелерадіо відмовив ТОВ "Видавництво "Махаон-Україна" у ввезенні на територію України з метою поширення трьох дитячих книг російського видавництва "Азбука-Аттікус", які пропагують державу-агресора, комуністичний тоталітарний режим і його символіку", - йдеться в повідомленні.
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Всього під заборону потрапили три книги.
Так, дитяча книга "Транспорт" із серії "розвиваємо малюка", презентує російський танк і комуністичну символіку.
Книга" Скарбничка безцінних знань: винаходи, факти, відкриття " глава про перші супутниках Землі і освоєнні космічного простору за часів СРСР ілюструється державним прапором Росії, що вводить в оману дітей і приписує державі-агресору чужі заслуги.
Книга під назвою " А чому небо блакитне?"пропонує дітям" пізнавати світ через призму реалій, міфів і символів держави-агресора".
Раніше ми повідомляли, що співробітник НАН України Оксана Данилевська запропонувала заборонити українським учителям не перервах розмовляти російською мовою.
Данилевська підкреслила, що даний приклад буде набагато дієвіше і переконливіше в реальному житті для засвоєння певної мовної поведінки.
Нагадаємо, Фаріон накинулася на українців-любителів російських імен, гримить скандал.
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