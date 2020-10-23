В Украине запретили ввоз книг из России

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

"Госкомтелерадио отказал ООО «Издательство "Махаон-Украина"» в ввозе на территорию Украины с целью распространения трех детских книг российского издательства «Азбука-Аттикус », которые пропагандируют государство-агрессора, коммунистический тоталитарный режим и его символику", - говорится в сообщении.

Всего под запрет попали три книги.

Так, детская книга "Транспорт" из серии "Развиваем малыша", презентует российский танк и коммунистическую символику.

Книга "Копилка бесценных знаний: изобретения, факты, открытия" глава о первых спутниках Земли и освоении космического пространства во времена СССР иллюстрируется государственным флагом России, что вводит в заблуждение детей и приписывает государству-агрессору чужие заслуги.

Книга под названием "А почему небо голубое?" предлагает детям "познавать мир через призму реалий, мифов и символов государства-агрессора".

Ранее мы сообщали, что сотрудник НАН Украины Оксана Данилевская предложила запретить украинским учителя не перерывах разговаривать на российском языке.

Данилевская подчеркнула, что данный пример будет намного действеннее и убедительнее в реальной жизни для усвоения определенного речевого поведения.

Напомним, Фарион набросилась на украинцев-любителей русских имен, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, профессор разложил по полочкам, как РФ испокон веков разрушает украинский язык

Также Politeka писала, что украинец предложил действенный способ выучить родной язык.