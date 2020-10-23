В Украине запретили ввоз книг из России

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

"Госкомтелерадио отказал ООО «Издательство "Махаон-Украина"» в ввозе на территорию Украины с целью распространения трех детских книг российского издательства «Азбука-Аттикус », которые пропагандируют государство-агрессора, коммунистический тоталитарный режим и его символику", - говорится в сообщении.

книги кофе

Популярные статьи сейчас

Разъяренная солистка KAZKA с фатой на голове устроила истерику на свадьбе, появились кадры: "Саша ты..."

Новая схватка скандальной Ольги Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": "Хватит ныть в камеру, а вперед в зал!"

В МОН раскрыли, что ждет украинских школьников после 30 октября: «Дети должны…»

Гибель звезды "Дизель Шоу", раскрыты странные совпадения перед трагедией: "Была одета в..."
Показать еще

Всего под запрет попали три книги.

Так, детская книга "Транспорт" из серии "Развиваем малыша", презентует российский танк и коммунистическую символику.

Книга "Копилка бесценных знаний: изобретения, факты, открытия" глава о первых спутниках Земли и освоении космического пространства во времена СССР иллюстрируется государственным флагом России, что вводит в заблуждение детей и приписывает государству-агрессору чужие заслуги.

Книга под названием "А почему небо голубое?" предлагает детям "познавать мир через призму реалий, мифов и символов государства-агрессора".

Ранее мы сообщали, что сотрудник НАН Украины Оксана Данилевская предложила запретить украинским учителя не перерывах разговаривать на российском языке.

школа, зно, дети, школьники, скрин

Данилевская подчеркнула, что данный пример будет намного действеннее и убедительнее в реальной жизни для усвоения определенного речевого поведения.

Напомним, Фарион набросилась на украинцев-любителей русских имен, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, профессор разложил по полочкам, как РФ испокон веков разрушает украинский язык

Также Politeka писала, что украинец предложил действенный способ выучить родной язык.

 