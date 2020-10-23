В Украине запретили ввоз книг из России
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
"Госкомтелерадио отказал ООО «Издательство "Махаон-Украина"» в ввозе на территорию Украины с целью распространения трех детских книг российского издательства «Азбука-Аттикус », которые пропагандируют государство-агрессора, коммунистический тоталитарный режим и его символику", - говорится в сообщении.
Разъяренная солистка KAZKA с фатой на голове устроила истерику на свадьбе, появились кадры: "Саша ты..."
Новая схватка скандальной Ольги Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": "Хватит ныть в камеру, а вперед в зал!"
В МОН раскрыли, что ждет украинских школьников после 30 октября: «Дети должны…»
Гибель звезды "Дизель Шоу", раскрыты странные совпадения перед трагедией: "Была одета в..."
Всего под запрет попали три книги.
Так, детская книга "Транспорт" из серии "Развиваем малыша", презентует российский танк и коммунистическую символику.
Книга "Копилка бесценных знаний: изобретения, факты, открытия" глава о первых спутниках Земли и освоении космического пространства во времена СССР иллюстрируется государственным флагом России, что вводит в заблуждение детей и приписывает государству-агрессору чужие заслуги.
Книга под названием "А почему небо голубое?" предлагает детям "познавать мир через призму реалий, мифов и символов государства-агрессора".
Ранее мы сообщали, что сотрудник НАН Украины Оксана Данилевская предложила запретить украинским учителя не перерывах разговаривать на российском языке.
Данилевская подчеркнула, что данный пример будет намного действеннее и убедительнее в реальной жизни для усвоения определенного речевого поведения.
Напомним, Фарион набросилась на украинцев-любителей русских имен, гремит скандал.
Как сообщала Politeka, профессор разложил по полочкам, как РФ испокон веков разрушает украинский язык
Также Politeka писала, что украинец предложил действенный способ выучить родной язык.