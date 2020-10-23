В Азербайджані подякували Україну, Пакистан, Ізраїль і Туреччину за підтримку

"Друзі, як то кажуть, пізнаються в біді! Я одне знаю 100% азербайджанці ніколи не забувають підтримку з боку!", "Такий дивний союз утворився. Мусульман, юдей і християн об'єднала Росія", "Дай Аллах, щоб брати українці повернули свої землі", - писали в мережі.

Такий вчинок місцевих жителів не залишився без уваги суспільства:

Також ми повідомляли, що біля кордону Вірменії і Нагірного Карабаху з'явилися військовослужбовці з російськими прапорами.

Як пишуть у ЗМІ, відповідними фотографіями поділився британський кінорежисер Еміль Гессен, який зараз знаходиться в Нагірному Карабасі.

Після появи знімків поповзли чутки про те, що російська армія таки вирішила включитися в конфлікт і стати на бік Вірменії.