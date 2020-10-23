На опублікованих кадрах видно, як над воротами в одному з сіл, азербайджанці повісили прапори країн, які підтримали їх країну в боротьбі за звільнення окупованих територій.
Такий вчинок місцевих жителів не залишився без уваги суспільства:
Російська Кардашьян показала свої "бутони" в крихітній сукні, чоловіки забули, як дихати: "Дух перехопило?"
Нова сутичка скандальної Ольги Фреймут з Кухар на "Танцях з зірками": "Досить нити в камеру, а вперед в зал!"
"Нереальна!": зухвала Бузова засвітила нижню білизну, не встояла навіть "коханка" Меладзе
Трагедія в "Дизель Шоу", біль втрати не вгамувати: "Небеса завжди забирають найкращих"
Також ми повідомляли, що біля кордону Вірменії і Нагірного Карабаху з'явилися військовослужбовці з російськими прапорами.
Як пишуть у ЗМІ, відповідними фотографіями поділився британський кінорежисер Еміль Гессен, який зараз знаходиться в Нагірному Карабасі.
Після появи знімків поповзли чутки про те, що російська армія таки вирішила включитися в конфлікт і стати на бік Вірменії.
Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабасі відіб'ється на Донбасі.
Також Politeka писала, що Азербайджан і Вірменія повідомили про втрату понад 700 військових, відео боїв.