У затоці Находка, що на півдні Приморського краю в РФ, поширилася нафтова пляма на площі майже 35 тисяч квадратних метрів

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Instagram-сторінці Росприроднагляду.

У відомстві уточнили, що 22 жовтня в Далекосхідне міжрегіональне управління надійшло повідомлення про забруднення акваторії бухти Находка нафтопродуктами.

"Безпілотний літальний апарат зафіксував пляму площею 34 775 кв.м. взято проби води на аналіз", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що точне джерело витоку поки невідомий.

Начинаешь привыкать к ежедневным новостям о техногенных катастрофах. Норильск, Камчатка, Калмыкия, теперь Находка - нефтяное пятно уже 34 кв. км. Никого всерьез за это не наказывают, системы надзора или обязательного обновления инфраструктуры за все тучные года так и не создали. pic.twitter.com/duI6ZwDaVX — Андрей Пивоваров (@brewerov) October 23, 2020

Росіяни не на жарт обурені подіями в країні, оскільки останнім часом новини техногенних катастрофах не рідкість.

"Що взагалі відбувається? Скрізь так халатно ставляться до природи? Чому така безвідповідальність відбувається саме після обнулення президентських термінів?", "Так це ж водорості! Все, розходимося, турбуватися нема про що!", "Що там щодо поправок до Конституції про навколишнє середовище?",- писали росіяни в мережі.

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