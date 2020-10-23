У затоці Находка, що на півдні Приморського краю в РФ, поширилася нафтова пляма на площі майже 35 тисяч квадратних метрів
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Instagram-сторінці Росприроднагляду.
У відомстві уточнили, що 22 жовтня в Далекосхідне міжрегіональне управління надійшло повідомлення про забруднення акваторії бухти Находка нафтопродуктами.
"Безпілотний літальний апарат зафіксував пляму площею 34 775 кв.м. взято проби води на аналіз", - йдеться в повідомленні.
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Також у відомстві зазначили, що точне джерело витоку поки невідомий.
Росіяни не на жарт обурені подіями в країні, оскільки останнім часом новини техногенних катастрофах не рідкість.
"Що взагалі відбувається? Скрізь так халатно ставляться до природи? Чому така безвідповідальність відбувається саме після обнулення президентських термінів?", "Так це ж водорості! Все, розходимося, турбуватися нема про що!", "Що там щодо поправок до Конституції про навколишнє середовище?",- писали росіяни в мережі.
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