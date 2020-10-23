В заливе Находка, что на юге Приморского края в РФ, распространилось нефтяное пятно на площади почти 35 тысяч квадратных метров

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Instagram-страничке Росприроднадзора.

В ведомстве уточнили, что 22 октября в Дальневосточное межрегиональное управление поступило сообщение о загрязнении акватории бухты Находка нефтепродуктами.

"Беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 кв.м. Взяты пробы воды на анализ", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что точный источник утечки пока неизвестный.

Начинаешь привыкать к ежедневным новостям о техногенных катастрофах. Норильск, Камчатка, Калмыкия, теперь Находка - нефтяное пятно уже 34 кв. км. Никого всерьез за это не наказывают, системы надзора или обязательного обновления инфраструктуры за все тучные года так и не создали. pic.twitter.com/duI6ZwDaVX — Андрей Пивоваров (@brewerov) October 23, 2020

Россияне не на шутку возмущены событиями в стране, поскольку в последнее время новости техногенных катастрофах не редкость.

"Что вообще происходит? Везде так халатно относятся к природе? Почему такая безответственность происходит именно после обнуления президентских сроков?", "Так это ж водоросли! Все, расходимся, беспокоиться не о чем!", "Что там по поправкам в Конституцию про окружающую среду?", - писали россияне в сети.

Напомним, в России гремят взрывы боеприпасов, кадры катастрофы: началась эвакуация населения.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.