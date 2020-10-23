В заливе Находка, что на юге Приморского края в РФ, распространилось нефтяное пятно на площади почти 35 тысяч квадратных метров

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Instagram-страничке Росприроднадзора.

В ведомстве уточнили, что 22 октября в Дальневосточное межрегиональное управление поступило сообщение о загрязнении акватории бухты Находка нефтепродуктами.

"Беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 кв.м. Взяты пробы воды на анализ", - говорится в сообщении.

Популярные статьи сейчас

Горяча Каменских свела с ума сочными формами в мокром бикини: «Сладкая такая»

Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару, НБУ обновил курс: каких цифр ждать в обменниках

Как выглядели и кем были мамы Пугачевой, Ротару, Аллегровой и других звезд: топ фото из семейных альбомов

В МОН раскрыли, что ждет украинских школьников после 30 октября: «Дети должны…»
Показать еще

Также в ведомстве отметили, что точный источник утечки пока неизвестный.

Россияне не на шутку возмущены событиями в стране, поскольку в  последнее время новости техногенных катастрофах не редкость.

"Что вообще происходит? Везде так халатно относятся к природе? Почему такая безответственность происходит именно после обнуления президентских сроков?",  "Так это ж водоросли! Все, расходимся, беспокоиться не о чем!", "Что там по поправкам в Конституцию про окружающую среду?", - писали россияне в сети.

Напомним, в России гремят взрывы боеприпасов, кадры катастрофы: началась эвакуация населения.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.