В заливе Находка, что на юге Приморского края в РФ, распространилось нефтяное пятно на площади почти 35 тысяч квадратных метров
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Instagram-страничке Росприроднадзора.
В ведомстве уточнили, что 22 октября в Дальневосточное межрегиональное управление поступило сообщение о загрязнении акватории бухты Находка нефтепродуктами.
"Беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 кв.м. Взяты пробы воды на анализ", - говорится в сообщении.
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Также в ведомстве отметили, что точный источник утечки пока неизвестный.
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