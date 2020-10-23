На форумі "Валдай" російський президент Володимир Путін заявив, що якби Росія хотіла отруїти Олексія Навального, то не відпустила б його на лікування до Німеччини

При цьому він не вимовляв ім'я політика, назвавши його "фігурантом" і "громадянином", - передає Politeka.net.

Після такої заяви глави РФ не змовчала й одна з головних пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян. На своїй сторінці в Twitter головний редактор Russia Today написала дуже неоднозначну фразу.

"Якби в Росії хотіли отруїти Навального, його б збила машина", – свідчить твіт журналістки.

Ці слова викликали шквал коментарів у бік пропагандистки, і багато користувачів реально шоковані тим, що подібні речі озвучує особа, що представляє державне ЗМІ.

"Не розкриєте деталі в наступному твіті? Як, ким, якими засобами, (мат. частина,) здійснюються дані операції?», "Це держвидання?", "Але ж вона щось знає:)", "це була помилка у виборі засобів звільненого керівника ФСБ. Навіть не посадили", "якби у вас і у вашого чоловіка був мозок....", "А звідки такі пізнання?", "Симоньян взагалі розуміє, що з нею буде коли "все це" закінчиться?)", "Подумай, якщо є чим, яку маячню ти несеш на державному рівні!", "І це державне видання, його офіційна позиція. Жах!", "Спробував уявити собі, як СЕО ВВС пояснює світу, що британський прем'єр при бажанні зовсім не так вбивав би лідера опозиції", – пишуть під публікацією.

Раніше Симоньян відкрито заявила, що сумнівається в отруєнні опозиціонера, підтвердженому німецькими експертами, і закликала в цьому питанні більше вірити Путіну.

Нагадаємо, однокурсник Путіна розповів, за що скоєно замах на Навального.

Як повідомляла Politeka, усунення Навального планувалося давно, в РФ розкрили деталі.

Також Politeka писала, що Навальний викрив головну путінську пропагандистку Симоньян та її чоловіка.