Туреччина готова негайно відправити своїх військових на допомогу Азербайджану для боротьби за Нагірний Карабах

Це буде зроблено відразу ж, як тільки з Баку надійде відповідний запит, заявив в ефірі каналу CNN Turk віце-президент Туреччини Фуат Октай.

Октай розкритикував переговори в мінському форматі про вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі, назвавши їх неефективними. До того ж, зазначив він, Мінська група ОБСЄ в цьому конфлікті на боці Вірменії.

Права рука Ердогана впевнений, що без участі Туреччини всі переговори про врегулювання ситуації в Карабасі приречені на провал.

Раніше про готовність направити на кордон Вірменії і Нагороного Карабаху десантні війська заговорили в Кремлі. Про це заявив заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін

"У Росії повинні розуміти, що мова йде не тільки про боротьбу з вірменами в Нагірному Карабасі. Йдеться про спробу утвердити новий мир у Закавказзі. Мир, у якому Туреччина є вершителем доль", – підкреслив політик.

За його словами, Росія повинна довести, що є провідною країною на пострадянському просторі.

Ми також писали про те, що біля кордону Вірменії і Нагірного Карабаху вже нібито з'явилися військовослужбовці з російськими прапорами.

Відповідними фотографіями поділився британський кінорежисер Еміль Гессен, який зараз знаходиться в Нагірному Карабасі. Після появи знімків поповзли чутки про те, що російська армія таки вирішила включитися в конфлікт і стати на бік Вірменії.

У свою чергу азербайджанська преса пише, що це не російські ЗС, а війська Вірменії підняли російські прапори, щоб уникнути атаки противника.

Нагадаємо, Азербайджан завдав точного удару по армії Вірменії.

Як повідомляла Politeka, азербайджанські війська рознесли позиції противника.

Також Politeka писала, що Ердоган придумав, як позбавити Путіна останніх союзників.