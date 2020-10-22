У жителя Івано-Франківської області при перетині польсько-українського кордону знайшли 250 кг ковбаси
Українець задекларував вживаний двигун і особисті речі. Але при огляді авто працівники митниці, виявили 250 кг в'яленої ковбаси, які він не вніс до списку.
За словами чоловіка, він отримав її в якості оплати на підприємстві, де він працював.
За даним фактом було складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 МКУ, а ковбасу у чоловіка вилучили. Справу направлять до суду.
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Подія не залишилася без уваги громадськості. Так, економіст Юрій Атаманюк у своєму Telegram-каналі оцінив даний інцидент.
"Нарешті! Контрабанду знищили на корені! У нашого нещасного заробітчанина з Івано-Франківської області, на митниці, забрали три сумки ковбаси, яку йому дали за роботу. Ось вони де 250 млн $ щомісячних втрат від контрабанди на митниці", - іронічно прокоментував Атаманюк.
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