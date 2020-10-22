У жителя Ивано-Франковской области при пересечении польско-украинской границы нашли 250 кг колбасы
Украинец задекларировал применяемый двигатель и личные вещи. Но при осмотре авто работники таможни, обнаружили 250 кг вяленой колбасы, которые он не внес в список.
По словам мужчины, он получил ее в качестве оплаты на предприятии, где он работал.
По данному факту был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 ТКУ, а колбасу у мужчины изъяли. Дело направят в суд.
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Произошедшее не осталось без внимания общественности. Так, экономист Юрий Атаманюк в своем Telegram-канале оценил данный инцидент.
"Наконец-то! Контрабанду уничтожили на корню! У нашего несчастного заробитчанина с Ивано-Франковской области, на таможне, забрали три сумки колбасы, которую ему дали за работу. Вот они где 250 млн $ ежемесячных потерь от контрабанды на таможне", - иронично прокомментировал Атаманюк.
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