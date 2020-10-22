У мережі показали фото зворушливого листа пенсіонера до воїна, який ніс службу в зоні бойових дій на Донбасі

Прес-офіцер бригади швидкого реагування НГУ Харитон Старський виклав фото листа на особистій сторінці в Facebook.

Він уточнив, що лист було знайдено в кишені куртки, яку дідусь вирішив передати волонтерами для потреб захисників.

"Коли нападає депресія, ось такі речі не дають втратити бойовий дух. За легендою, в перші роки війни люди збирали бійцям гуманітарку, і один солдат знайшов у кишені цивільної куртки ось цю записку, повну батьківського тепла. У нас все вийде, якщо ми будемо щиро вболівати один за одного і пам'ятати, що ми, українці – велика сім'я", – написав Старський.

При цьому він навів повний текст листа без змін:

"Синку! Може, ця куртка і не зовсім військова, але тепла. Може, зверху одягнеш камуфляжку, і так буде тепліше. Або хоча б сховаєшся, або підстелиш десь в окопі - і то буде якась користь. Молю, щоб ти був здоровим. Нехай тебе кулі і осколки минуть. Повертайся живим. Пишаюся, що ти захищаєш Україну і нас. Дід Микола Доренко".

У коментарях під постом українці розчулилися і були в захваті від листа небайдужого чоловіка.

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