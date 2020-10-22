В сети показали фото трогательного письма пенсионера к воину, который нес службу в зоне боевых действий на Донбассе

Пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ Харитон Старский выложил фото письма на личной странице в Facebook.

Он уточнил, что письмо было найдено в кармане куртки, которую дедушка решил передать волонтерами для нужд защитников.

"Когда нападает депрессуха, вот такие вещи не дают потерять боевой дух. По легенде, в первые годы войны люди собирали бойцам гуманитарку, и один солдат нашел в кармане гражданской куртки вот эту записку, полную родительского тепла. У нас все получится, если мы будем искренне болеть друг за друга и помнить, что мы, украинцы – большая семья", – написал Старский.

При этом он привел полный текст письма без изменений:

"Сынок! Может, эта куртка и не совсем военная, но теплая. Может, сверху наденешь камуфляжку, и так будет теплее. Или хотя бы укроешься, или подстелишь где-то в окопе – и то будет какая-то польза. Молю, чтобы ты был здоровым. Пусть тебя пули и осколки минуют. Возвращайся живым. Горжусь, что ты защищаешь Украину и нас. Дед Николай Доренко".

В комментариях под постом украинцы расчувствовались и были в восторге от письма неравнодушного мужчины.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.