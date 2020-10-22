Широко розрекламована російська вакцина від китайського вірусу насправді виявилася ветеринарними ліками

Сенсаційну заяву про справжній вміст "диво-препарату" зробив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук глава російської біофармацевтичної компанії, науковий співробітник Інституту біохімічної фізики РАН Олександр Кудрявцев, передає Politeka.net.

У публікації вчений звернув увагу на той момент, що тривалий час склад вакцини не розкривався. Коли ж інформація була оприлюднена, все виявилося, м'яко кажучи, сумно.

"Це навіть не минуле покоління, це вакцини з ветеринарії! Там є вакцини такі, пептидні, від ящура, якими худобу колють, міліграммовими кількостями антигену. Ну, типу, якщо здохне - не страшно, головне, щоб заразу не розносив. Ну, нікому в здоровому глузді і добрій пам'яті не прийде в голову колоти ось це людям. Виявляється, прийшло. І це спало на думку одній з провідних наукових установ Росії. Я розчарований. Чесно. Немає конкурентів", - написав Кудрявцев.

Далі він пояснив на пальцях, чим же небезпечна ця вакцина для людини:

"У звичайній вакцині від грипу – всього 45 мкг антигену (по 15 мкг кожного), та й та не всіма переноситься нормально. Тому роблять такі як Грипол Плюс, де кожного антигену по 5 мкг, всього 15 мкг. Пріоритет "безпеки" над "ефективністю"! У цій вакцині від Вектора цілих 225 мкг антигену, можливо, навіть цілих 250, вони там точно склад не пишуть, 75+-15 мкг кожного антигену, та ще й аж до 700 мкг гідроксиду алюмінію, найнебезпечнішого ад'юванта, від якого в усьому світі відмовляються... А вони взяли і зварганили. Я вже не кажу навіть про ефективність, пептидні вакцини - це маленькі такі лінійні антигени, які не зберігають тривимірну організацію природної вірусної ділянки білка, на який потрібно виробити нейтралізуючі антитіла, тому численні спроби зробити ще таких вакцин в скотарстві до успіху не привели".

Публікація вченого викликала серйозний резонанс у соцмережах.

"Тобто громадяни Росії – це худоба?", "Все по Оруеллу", "Так адже так і повинно було бути. Все правильно", "знову вам все не так, скажіть спасибі, що не засіб від тарганів", "якби російська вакцина була в продуктовому, то на ній був присутній би напис "ідентична натуральній"", "дочці Путіна встигли її ввести?", "Йде вакцинація росіян чи ветеринарних піддослідних?", "A що ще запропонувати тваринам, які не можуть протистояти банді гопників", "нічого незвичайного, просто бояри все чітко розставили по місцях...", – іронізують користувачі в коментарях.

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