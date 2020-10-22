Широко разрекламированная российская вакцина от китайского вируса на самом деле оказалась ветеринарным лекарством

Сенсационное заявление о настоящем содержимом «чудо-препарата» сделал на своей странице в социальной сети Фейсбук глава российской биофармацевтической компании, научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев, передает Politeka.net.

В публикации ученый обратил внимание на тот момент, что длительное время состав вакцины не раскрывался. Когда же информация была обнародована, все оказалось, мягко говоря, печально.

«Это даже не прошлое поколение, это вакцины из ветеринарии! Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которыми скот колют, миллиграммовыми количествами антигена. Ну, типа, если подохнет - не страшно, главное, чтобы заразу не разносил. Ну, никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть ВОТ ЭТО людям. Оказывается, пришло. И это пришло в голову одному из ведущих научных учреждений России. Я разочарован. Честно. Нет конкурентов», – написал Кудрявцев.

Далее он объяснил на пальцах, чем же опасна эта вакцина для человека:

«В обычной вакцине от гриппа - всего 45 мкг антигена (по 15 мкг каждого), да и та не всеми переносится нормально. Поэтому делают такие как Гриппол Плюс, где каждого антигена по 5 мкг, всего 15 мкг. Приоритет "Безопасности" над "Эффективностью"! В этой вакцине от Вектора целых 225 мкг антигена, возможно, даже целых 250, они там точно состав не пишут, 75+-15 мкг каждого антигена, да еще и аж до 700 мкг гидроксида аллюминия, опаснейшего адъюванта, от котором во всем мире отказываются... А они взяли и сварганили. Я уж не говорю даже об эффективности, пептидные вакцины – это маленькие такие линейные антигены, которые не сохраняют трехмерную организацию природного вирусного участка белка, на который нужно выработать нейтрализующие антитела, поэтому многочисленные попытки произвести еще таких вакцин в скотоводстве к успеху не привели».

Публикация ученого вызвала серьезный резонанс в соцсетях.

«То есть граждане России – это скот?», «Все по Оруэллу», «Так ведь так и должно было быть. Всё правильно», «Опять вам все не так, скажите спасибо, что не средство от тараканов», «Если бы российская вакцина была в продуктовом, то на ней присутствовала бы надпись "идентичная натуральной"», «Дочери Путина успели ее ввести?», «Идет вакцинация россиян или ветеринарных подопытных?», «A что еще предложить животным, которые не могут противостоять банде гопников», «Ничего необычного, просто бояре все четко расставили по местам...», – иронизируют пользователи в комментариях.

Как ранее сообщалось, «мэр» оккупированной Ялты Иван Имгрунт умер через три недели после того, как ему вкололи новую вакцину от коронавируса производства РФ.

Напомним, в Минздраве поразили новым заявлением о китайском вирусе.

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Также Politeka писала, что в Минздраве раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев.