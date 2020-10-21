"Звичайно вирішать, просто вивезуть населення в Сибір і залишать одні бази", " нічого не вирішать, навіть мільярдні вкладення на опріснювачі не допоможуть, - розкрадуть! Це ж така країна і люди!", "РФ-лідер по антирекордах. Країна неможливостей і злиднів", " з Байкалу тягнуть водопровід. Ось і добре!", "Вперед, за водою, штампуйте відра-Путін сам буде носити", - писали в мережі.

Нагадаємо, з гострим дефіцитом води в Криму зіткнулися через шість років після анексії півострова Росією, внаслідок чого були припинені поставки дніпровської води з материкової частини України по Північно-Кримському каналу.

За цей час на півострові пересохли основні великі водосховища, і води перестало вистачати цілим містам і районам.