У РФ не потребують допомоги України щодо забезпечення окупованого Криму водою

Таку заяву зробив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, Україна сама виключила переговори з РФ.

"Росія-це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крана", - заявив Пєсков.

Дмитрий Песков


Українці підняли заяву представника Кремля на сміх:

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"Звичайно вирішать, просто вивезуть населення в Сибір і залишать одні бази", " нічого не вирішать, навіть мільярдні вкладення на опріснювачі не допоможуть, - розкрадуть! Це ж така країна і люди!", "РФ-лідер по антирекордах. Країна неможливостей і злиднів", " з Байкалу тягнуть водопровід. Ось і добре!", "Вперед, за водою, штампуйте відра-Путін сам буде носити", - писали в мережі.

 Нагадаємо, з гострим дефіцитом води в Криму зіткнулися через шість років після анексії півострова Росією, внаслідок чого були припинені поставки дніпровської води з материкової частини України по Північно-Кримському каналу.
 
За цей час на півострові пересохли основні великі водосховища, і води перестало вистачати цілим містам і районам.

 