У РФ не потребують допомоги України щодо забезпечення окупованого Криму водою
Таку заяву зробив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
За його словами, Україна сама виключила переговори з РФ.
"Росія-це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крана", - заявив Пєсков.
Українці підняли заяву представника Кремля на сміх:
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