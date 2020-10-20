У Донецьку відкрили пам'ятник убитому главі незаконного збройного формування» Спарта "Арсену Павлову з позивним" Моторола»



Про це повідомляють ЗМІ з непідконтрольних територій.



Пам'ятник "Моторолі «став п'ятим на» Алеї Героїв" в Донецькому парку Ленінського комсомолу. До цього "ДНР«встановила там постаменти першому главі угруповання Олександру Захарченку, бойовикам Михайлу Толстих (»Гіві") і Олегу Мамієву, а також артисту Йосипу Кобзону.

Користувачі Мережі не залишилися байдужими до такої новини:

"Те ж саме було в СРСР, культ брехливих героїв", " Поставили пам'ятник, ну ось тепер заживуть! Америка, заздри)", "Коли нічим пишатися - ставлять пам'ятники вбивцям і злодіям!", "Яка Республіка, такі і герої!", "А я думав пам'ятник Моторолі буде у формі ліфта. Я розчарований", - писали в мережі.