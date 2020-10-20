У Донецьку відкрили пам'ятник убитому главі незаконного збройного формування» Спарта "Арсену Павлову з позивним" Моторола»
Про це повідомляють ЗМІ з непідконтрольних територій.
Пам'ятник "Моторолі «став п'ятим на» Алеї Героїв" в Донецькому парку Ленінського комсомолу. До цього "ДНР«встановила там постаменти першому главі угруповання Олександру Захарченку, бойовикам Михайлу Толстих (»Гіві") і Олегу Мамієву, а також артисту Йосипу Кобзону.
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Пам'ятник одному з найкривавіших бойовиків з'явився на Алеї слави в парку імені Ленінського комсомолу
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