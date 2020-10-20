В Донецке открыли памятник убитому главе незаконного вооруженного формирования «Спарта» Арсену Павлову с позывным «Моторола»
Об этом сообщают СМИ с неподконтрольных территорий.
Памятник "Мотороле" стал пятым на «аллее героев» в донецком парке Ленинского Комсомола. До этого «ДНР» установила там постаменты первому главе группировки Александру Захарченко, боевикам Михаилу Толстых («Гиви») и Олегу Мамиеву, а также артисту Иосифу Кобзону.
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