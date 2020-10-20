В Донецке открыли памятник убитому главе незаконного вооруженного формирования «Спарта» Арсену Павлову с позывным «Моторола»

Об этом сообщают СМИ с неподконтрольных территорий.

Памятник "Мотороле" стал пятым на «аллее героев» в донецком парке Ленинского Комсомола. До этого «ДНР» установила там постаменты первому главе группировки Александру Захарченко, боевикам Михаилу Толстых («Гиви») и Олегу Мамиеву, а также артисту Иосифу Кобзону.

Пользователи сети не остались равнодушными такой новости:

"То же самое было в СССР, культ лживых героев", "Поставили памятник, ну вот теперь заживут! Америка, завидуй)", "Когда нечем гордится - ставят памятники убийцам и ворам!", "Какая рэспублика, такие и херои!", "А я думал памятник мотороле будет в форме лифта. Я разочарован", - писали в сети.

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Также мы сообщали, что не так давно в оккупированном Донецке увековечили главаря боевиков «Гиви».

Памятник одному из самых кровавых боевиков появился на Аллее славы в парке имени Ленинского комсомола