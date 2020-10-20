Азербайджанська армія перерізала основний маршрут, який пов'язував Іран і Вірменію



Саме цим маршрутом користувалася Росія, коли доставляла до Вірменії важке озброєння - тепер вона не зможе постявляти зброю. Тепер Єреван фактично ізольований від сухопутних поставок з Ірану, що стає серйозною загрозою для країни в умовах військового наступу Азербайджану в Нагірному Карабасі.



Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook пише відомий військовий експерт Олексій Арестович.

За його даними, азербайджанські військові контролюють Зангелан. Непрямим підтвердженням успішності азербайджанського просування є термінове перекидання Сюнікської області Вірменії, що межує з Азербайджаном, значної кількості російських прикордонників, які приступили до виконання завдань, активно взаємодіючи з вірменськими прикордонниками.

"Тепер основний сухопутний маршрут, що зв'язує Іран і Вірменію, перерізаний, Вірменія ізольована від поставок з Ірану по суші. Додатково азербайджанська армія підрізає Лачин, витягаючи ще одну мову наступу північніше Зангелана, залишаючись вірними своїй стратегії непрямих дій-постановки противника під шах і примус його до втечі" - пише він.

Слід зазначити, що азербайджанці повернули собі під контроль Худаферинську ГЕС, яка разом Сарсангською, на північному сході була одним з двох основних джерел доходу невизнаної "НКР".

"Азербайджанська армія тримає їх під напругою, зосередивши основні зусилля на півдні і на ударах з метою дезорганізації тилу карабахського угруповання, і не дозволяючи перекидати сили на південь і в центр", - вважає Арестович.



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