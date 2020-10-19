Колишній полонений "ДНР" Максим Теорентер розповів про катування, яких він зазнав з боку бойовиків на окупованих територіях Донбасу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Так, колишній в'язень найбільш страшного з усіх "підвалів" Донецька - в'язниці "Ізоляція" - поділився спогадами про те, що робили бойовики з полоненими.

За його словами, катування із застосуванням електричного струму було одними з найпоширеніших "методів" в "Ізоляції" - "спеціальній" в'язниці "МГБ ДНР".

За його словами, бойовики використовували спосіб тортур, який був дуже популярний в НКВС, а потім в КДБ: катування електрострумом за допомогою військового польового телефону, який дає не смертельний, але вкрай болюче розряд електроструму.

"Я просто кричав. Знаєте, як люди кричать. Ось просто як тварина, яка вмирає, кричить. Я говорив їм: "Убийте мене", - розповів бізнесмен і спортсмен Максим Теорентер.

Відомо, що чоловіка заарештували за співпрацю з українською розвідкою і піддавали жорстоким катуванням.

"Коли підключають це до людини, вона відчуває сильний, пронизливий, глибокий біль. Всі м'язи, сухожилля, зв'язки - вони стискаються. І ти кричиш, ти чуєш, як у тебе ламаються зуби в цей час, ти чуєш, як у тебе з носа йде кров, вони при цьому б'ють тебе по ногах палицями, по потилиці, по всьому тілу, яке їм доступне", - розповів колишній полонений.

Нагадаємо, що в Одесі під виглядом нацгвардійців влаштували облави на людей: "обшукують і грабують".

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