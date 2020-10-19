Бывший пленный "ДНР" Максим Теорентер рассказал о пытках, которым он подвергался со стороны боевиков на оккупированных территориях Донбасса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Так, бывший узник наиболее страшного из всех "подвалов" Донецка - тюрьмы "Изоляция" - бизнесмен и спортсмен Максим Теорентер поделился воспоминаниями о том, что делали боевики с пленными.

По его словам, пытки с применением электрического тока были одними из самых распространенных "методов" в "Изоляции" - "специальной" тюрьме "МГБ ДНР".

По его словам, боевики использовали способ пыток, который был очень популярен в НКВД, а потом и в КГБ: пытки электротоком при помощи военного полевого телефона. Он может дать не смертельный, однако невероятно болезненный разряд электротока.

Украинец рассказал, что уже даже просил, чтобі его просто убили.

"Я просто кричал. Знаете, как люди кричат. Вот просто как животное, которое умирает, кричит. Я говорил им: "Убейте меня", - рассказал украинец.

Известно, что мужчину арестовали за сотрудничество с украинской разведкой и подвергали жестоким пыткам.

"Когда подключают это к человеку, он чувствует сильную, пронзительную, глубокую боль. Все мышцы, сухожилия, связки - они сжимаются. И ты кричишь, ты слышишь, как у тебя ломаются зубы в это время, ты слышишь, как у тебя из носа идет кровь, они при этом бьют тебя по ногам палками, по затылку, по всему телу, которое им доступно", - рассказал бывший пленный.

Напомним, что в Одессе под видом нацгвардейцев устроили облавы на людей: "обыскивают и грабят".

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