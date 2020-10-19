Бывший пленный "ДНР" Максим Теорентер рассказал о пытках, которым он подвергался со стороны боевиков на оккупированных территориях Донбасса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.
Так, бывший узник наиболее страшного из всех "подвалов" Донецка - тюрьмы "Изоляция" - бизнесмен и спортсмен Максим Теорентер поделился воспоминаниями о том, что делали боевики с пленными.
По его словам, пытки с применением электрического тока были одними из самых распространенных "методов" в "Изоляции" - "специальной" тюрьме "МГБ ДНР".
По его словам, боевики использовали способ пыток, который был очень популярен в НКВД, а потом и в КГБ: пытки электротоком при помощи военного полевого телефона. Он может дать не смертельный, однако невероятно болезненный разряд электротока.
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Украинец рассказал, что уже даже просил, чтобі его просто убили.
"Я просто кричал. Знаете, как люди кричат. Вот просто как животное, которое умирает, кричит. Я говорил им: "Убейте меня", - рассказал украинец.
Известно, что мужчину арестовали за сотрудничество с украинской разведкой и подвергали жестоким пыткам.
"Когда подключают это к человеку, он чувствует сильную, пронзительную, глубокую боль. Все мышцы, сухожилия, связки - они сжимаются. И ты кричишь, ты слышишь, как у тебя ломаются зубы в это время, ты слышишь, как у тебя из носа идет кровь, они при этом бьют тебя по ногам палками, по затылку, по всему телу, которое им доступно", - рассказал бывший пленный.
Напомним, что в Одессе под видом нацгвардейцев устроили облавы на людей: "обыскивают и грабят".
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