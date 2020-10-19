На підготовку до повернення свого в Азербайджану пішло багато часу

Дії Азербайджану щодо звільнення Нагірного Карабаху можуть стати хорошим уроком для України

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук написав блогер і військовий експерт Олексій Арестович, передає Politeka.net.

За його словами, Україна може піти або азербайджанським, або вірменським шляху в питанні розвитку Збройних Сил.

"Вірменський – опора на механізовані, бронетанкові і піхотні частини і артилерію, концепція районів оборони, контратак на вразливих напрямках. У марксистських термінах – опора на базис. Азербайджанський – перенесення зусиль на надбудову: повноцінний розвідувальний комплекс, від стратегічної до тактичної розвідки, пов'язаний з системами ураження в реальному режимі часу, підготовлені і оснащені підрозділи піхоти, здатні діяти і в пішому порядку, і на легкій техніці, і в складі механізованих з'єднань, повітряних/морських десантів", – пояснив він.

Арестович додав, що Україні не обійтися без танкових і механізованих важких сполучень, враховуючи розмах і різноманітність театрів бойових дій, великуа кількість доріг і рівнинних ділянок місцевості.

Не завадить Україні і повітряна компонента, виходячи з кількості водних перешкод. Саме з цієї причини зараз держава закуповує і локалізує турецькі "Байрактари".

Експерт підкреслив, що навіть армія, що відстає на покоління, здатна, рішуче, вміло і мотивовано діючи, здатна зірвати плани переважаючої сторони.

Він нагадав, що в Україні теж триває боротьба, а тому країна повинна робити висновки з карабаської війни, вивчати досвід дії на проблемних ділянках, тактику використання озброєння і всього того, що допоможе з часом їй відвоювати окуповані території.

Для цього в Україні мають розробити систему прискореної мобілізації, багаторівневу систему оборони важливих об'єктів, рубежів, районів, створити мобільні підрозділи, здатні швидко маневрувати на загрозливі напрямки, потужну розвідку, ефективну систему вогневого ураження та багато іншого.

"Азербайджанці готували свій ривок 27 років, пройшовши складний шлях від гірких поразок до повної переваги на полі бою... Коридор можливостей для проведення операції зі звільнення Донбасу і Криму, відкриється для нас в момент зміни влади в РФ і/або внутрішніх потрясінь в ній", – підкреслив Арестович.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ РЫВОК. УРОКИ ДЛЯ УКРАИНЫ. Выдающийся успех Вооруженных Сил Азербайджана в освободительной войне за... Gepostet von Олексій Арестович am Montag, 19. Oktober 2020

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