Росіянин Олег Якушкін зіткнувся з великою несподіванкою, коли вирішив поїхати на своєму новому кросовері BMW X6 з Москви до Криму

Зокрема, навігатор його нового автомобіля категорично відмовився визнавати окупований Росією Крим територією РФ. Цей факт його настільки обурив, що автовласник навіть відправився з'ясовувати стосунки з автосалоном, де була куплена машина, пише EADaily.

Навігатор автомобіля проклав маршрут з Москви до Севастополя через територію України. Однак господар машини обрав інший шлях - через Краснодарський край. Коли ж росіянин досяг Керченського мосту, система автомобіля повідомила, що він перетнув державний кордон України.

"Спочатку вбудований навігатор, м'яко кажучи, здивував тим, що маршрут Москва – Севастополь проводився виключно через Україну, через Харків. Мої спроби ввести "альтернативний маршрут "по трасі" Дон "через Краснодарський край не увінчалися успіхом. Яке було ще більше здивування, коли прямо на Кримському мосту Росія раптом закінчилася і з'явився кордон України",- заявив власник "БМВ".

Більш того, вже в самому Криму населені пункти навігатор машини також показував як українські. Власник машини був настільки злий, що по приїзду пішов лаятися до продавця. Однак в дилерському центрі йому "ніхто не зміг відповісти що-небудь зрозуміле", сказав Олег Якушкін.

Примітно, що автомобіль розгніваного москвича - російської збірки. Для ринку РФ BMW X6 випускається на заводі в Калінграді. До Криму ж Якушкін відправився через місяць після покупки машини.

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