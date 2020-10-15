Помер американський репер і один із засновників групи Kottonmouth Kings Стівен Тронсон, відомий як Saint Dog
Як повідомляє портал TMZ, тіло Saint Dog було знайдено в чужому будинку - будинку його друга у Каліфорнії, який і помітив, що Стівен несподівано почав задихатися.
Він одразу ж викликав службу порятунку, яка зафіксувала смерть Тронсона.
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Відзначається, що на тілі репера не виявили слідів насильницької смерті. Точна причина того, що сталося буде встановлена після розтину.
Крім того, повідомлення про смерть музиканта з'явилася в його Instagram-акаунті.
"Спочивай з миром, Saint Dog. Стівен був унікальною особистістю і надавав сильний вплив на всіх, з ким він контактував. Його більше немає з нами, але його музика буде жити вічно. Спочивай з миром, король", - йдеться в повідомленні.
Saint Dog-американський репер, учасник оригінального складу Kottonmouth Kings. Засновник лейблу UScircleA Records. Група Kottonmouth Kings була заснована в 1994 році.
Її учасники характеризували свій стиль, як "психоделічний хіп-хоп-панк-рок". Прославилися вони після того, як їх пісня Suburban Life потрапила в саундтрек до фільму "Крик 2". Saint Dog записав також кілька сольних альбомів.
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