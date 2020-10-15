Помер американський репер і один із засновників групи Kottonmouth Kings Стівен Тронсон, відомий як Saint Dog

Як повідомляє портал TMZ, тіло Saint Dog було знайдено в чужому будинку - будинку його друга у Каліфорнії, який і помітив, що Стівен несподівано почав задихатися.

Він одразу ж викликав службу порятунку, яка зафіксувала смерть Тронсона.

Відзначається, що на тілі репера не виявили слідів насильницької смерті. Точна причина того, що сталося буде встановлена після розтину.

Крім того, повідомлення про смерть музиканта з'явилася в його Instagram-акаунті.

"Спочивай з миром, Saint Dog. Стівен був унікальною особистістю і надавав сильний вплив на всіх, з ким він контактував. Його більше немає з нами, але його музика буде жити вічно. Спочивай з миром, король", - йдеться в повідомленні.

Saint Dog-американський репер, учасник оригінального складу Kottonmouth Kings. Засновник лейблу UScircleA Records. Група Kottonmouth Kings була заснована в 1994 році.

Її учасники характеризували свій стиль, як "психоделічний хіп-хоп-панк-рок". Прославилися вони після того, як їх пісня Suburban Life потрапила в саундтрек до фільму "Крик 2". Saint Dog записав також кілька сольних альбомів.

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