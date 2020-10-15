Умер американский рэпер и один из основателей группы Kottonmouth Kings Стивен Тронсон, известный как Saint Dog

Как сообщает портал TMZ, тело Saint Dog было обнаружено в чужом доме - доме его друга в Калифорнии, который и заметил, что Стивен неожиданно начал задыхаться.

Он сразу же вызвал службу спасения, которая зафиксировала смерть Тронсона.

Отмечается, что на теле рэпера не обнаружили следов насильственной смерти. Точная причина случившегося будет установлена после вскрытия.

Кроме того, сообщение о смерти музыканта появилась в его Instagram-аккаунте.

"Покойся с миром, Saint Dog. Стивен был уникальной личностью и оказывал сильнейшее влияние на всех, с кем он контактировал. Его больше нет с нами, но его музыка будет жить вечно. Покойся с миром, король", - говорится в сообщении.

Saint Dog – американский рэпер, участник оригинального состава Kottonmouth Kings. Основатель лейбла UScircleA Records. Группа Kottonmouth Kings была основана в 1994 году.

Ее участники характеризовали свой стиль, как "психоделичный хип-хоп-панк-рок". Прославились они после того, как их песня Suburban Life попала в саундтрек к фильму "Крик 2". Saint Dog записал также несколько сольных альбомов.

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