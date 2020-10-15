Умер американский рэпер и один из основателей группы Kottonmouth Kings Стивен Тронсон, известный как Saint Dog
Как сообщает портал TMZ, тело Saint Dog было обнаружено в чужом доме - доме его друга в Калифорнии, который и заметил, что Стивен неожиданно начал задыхаться.
Он сразу же вызвал службу спасения, которая зафиксировала смерть Тронсона.
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Отмечается, что на теле рэпера не обнаружили следов насильственной смерти. Точная причина случившегося будет установлена после вскрытия.
Кроме того, сообщение о смерти музыканта появилась в его Instagram-аккаунте.
"Покойся с миром, Saint Dog. Стивен был уникальной личностью и оказывал сильнейшее влияние на всех, с кем он контактировал. Его больше нет с нами, но его музыка будет жить вечно. Покойся с миром, король", - говорится в сообщении.
Saint Dog – американский рэпер, участник оригинального состава Kottonmouth Kings. Основатель лейбла UScircleA Records. Группа Kottonmouth Kings была основана в 1994 году.
Ее участники характеризовали свой стиль, как "психоделичный хип-хоп-панк-рок". Прославились они после того, как их песня Suburban Life попала в саундтрек к фильму "Крик 2". Saint Dog записал также несколько сольных альбомов.
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