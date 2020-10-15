Україна почала входити у важкий сезон пандемії китайського вірусу-COVID-19

Заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська попередила в ефірі "Україна 24", що в Україні необхідно заборонити розважальні масові заходи, поки ситуація не стала ще гіршою.

Вона також зазначила, що важкий період триватиме до квітня наступного року.

"Я взагалі перебуваю в іншому вимірі. Для нас для всіх якісь концерти, розважальні моменти закінчилися вже давно. Я вам чесно хочу сказати: нам всім треба дожити до квітня. Що нас чекає попереду - ми входимо в найскладніший сезон-одному Богу відомо",- розповіла медик.

Голубовська додала, що в Україні почало зростати число важких форм захворювання.

"Цифри, які зараз озвучують, ні про що не говорять. Я вам хочу сказати, що зараз зростає кількість важких форм-серед 5 тисяч осіб частка важких хворих набагато більше, ніж це було влітку. І це важливо. І у нас багато лікувальних установ вже в колапсі давно, точно так само, як і лікарі. А у нас ще все попереду", - пояснила лікар.

Лікар підкреслила, що необхідно скасувати концерти та масові заходи, інакше кількість заражених COVID-19 виросте.

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