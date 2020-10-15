Украина начала входить в тяжелый сезон пандемии китайского вируса - COVID-19

Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская предупредила в эфире "Украина 24", что в Украине необходимо запретить развлекательные массовые мероприятия, пока не поздно.

Она также отметила, что тяжелый период продлится до апреля следующего года.

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"Я вообще нахожусь в другом измерении. Для нас для всех какие-то концерты, развлекательные моменты закончились уже давно. Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди – мы входим в самый сложный сезон – одному Богу известно", – рассказала медик.

Голубовская добавила, что в Украине начало расти число тяжелых форм заболевания.

коронавирус

"Цифры, которые сейчас озвучивают, ни о чем не говорят. Я вам хочу сказать, что сейчас растет количество тяжелых форм – среди 5 тысяч человек доля тяжелых больных гораздо больше, чем это было летом. И это важно. И у нас много лечебных учреждений уже в коллапсе давно, точно так же, как и доктора. А у нас еще все впереди", – пояснила врач.

Врач подчеркнула, что необходимо отменить концерты и массовые мероприятия, иначе количество зараженных COVID-19 вырастет.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.