Екс-комбриг ЗСУ зворушливо розповів, чому герої плачуть на війні

Заступник командувача Оперативного командування "Захід", колишній комбриг 54-ї окремої механізованої бригади 38-річний полковник ЗСУ Володимир Горбатюк заявив, що сльози у чоловіків на війні бувають і від відчаю, і як чисто фізіологічна реакція після серйозного бою, і коли втрачають побратимів, передає Обозреватель.

"Разом з тим, як би це парадоксально не звучало, сльози-це можливість дати емоціям вийти назовні, а не накопичувати в собі. Плач на війні-це зовсім інше, ніж у мирному житті. Це нормально",- поділився він.

За словами Горбатюка, навіть зараз, коли на якихось урочистостях називають прізвища загиблих хлопців, не тільки він, але і багато офіцерів насилу стримуються.

"У кожного з нас свої спогади, свої, якщо хочете, докори-десь когось не вберіг, десь міг не наказати і людина жила б. Це переживання на все життя",- додав Горбатюк.

Також раніше повідомлялося, що українка пішла служити в ЗСУ, коли побачила, що росіяни "перекидають" через кордон провокаторів.

Харків'янка Євгенія Шпак в 2013-2014 роках працювала дизайнером в приватній компанії і разом з чоловіком ростила двох дочок. Як зізнається жінка, вона була аполітична, але все змінилося навесні 2014 року, коли побачила, що з Росії до Харкова завозять "протестувальників", вона не могла цього стерпіти і пішла захищати Україну від вторгнення.

Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".

Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.

Також Politeka писала, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про героя.