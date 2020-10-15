Продюсер Ігор Кондратюк виступив за повне припинення відносин з Російською Федерацією

Свою позицію в цьому питанні він озвучив в інтерв'ю "Обозревателю".

"Я вважаю, що по сусідству є держава, з якою треба розірвати всі відносини. Не це є мотивом, але це має значення", - заявив продюсер коментуючи вихід фільму "Доброволець", де розповідається про війну на Донбасі.

Кондратюк також торкнувся теми патріотизму в Україні.

"Я хочу, щоб патріотів у нас ставало більше. Я проти того, що патріотизм – це останній притулок негідників, як кажуть. Це фраза, вирвана з контексту. Коли в країні йде війна, не бути патріотом - значить бути або зрадником, або аморфною масою", - зазначив продюсер.

Також ми повідомляли, що український музикант Олег Скрипка вважає, що ніякого історичного братства між українцями, росіянами та білорусами.

Він підкреслив що потрібно скоріше викорінювати таку думку.

"Від цього всі проблеми. І поки цю брехливу інформацію не приберуть з мізків людей - нічого нормального не буде", - заявив Скрипка в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, що Ліна Костенко і Олег Скрипка жорстко взяли в облогу президента: «політична біжутерія не потрібна».

Як повідомляла Politeka, Кондратюк різко висловився про примирення Росії і України: "не можна ніяк".

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